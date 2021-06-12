شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن الحالة الصحية للفنان عبدالله زيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الفنان جمعة علي عبر مقطع فيديو نشره بمختلف حساباته على مواقع التواصل تماثل الفنان عبدالله زيد للشفاء، وتحسن حالته الصحية، وظهر علي في منزل زيد بصحبة عدد من الفنانين في زيارة خاصة للاطمئنان على صحة صديقهم، وتحدث زيد في المقطع موجهاً حديثه لجمهوره ومتابعيه يشكرهم على دعواتهم له، وأنه الآن بصحة أفضل.

وتعليقاً على المقطع كتب علي: «مع الفنان عبدالله زيد والحمد لله صحته طيبة بفضل الله ثم دعواتكم».