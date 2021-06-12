شكرا لقرائتكم خبر عن فينكس يعبر ناجتس ويقترب من نهائي القسم الغربي للدوري الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دنفر - رويترز

تقدم فينكس صنز 3-0 في النتيجة الإجمالية لقبل نهائي القسم الغربي بعد فوزه 116-102 على مضيفه دنفر ناجتس في المباراة الثالثة بينهما.

وكان ديفن بوكر أكبر مسجلي فينكس برصيد 28 نقطة بينما أضاف زميله كريس بول 27 نقطة.

وأحرز الصربي نيكولا يوكيتش 32 نقطة لدنفر وسيطر على 20 كرة مرتدة في الليلة التي تلقى خلالها جائزة أفضل لاعب في البطولة هذا الموسم.

وستقام المباراة الرابعة بين الفريقين يوم الأحد في دنفر، ويأمل فينكس خلالها في حسم التأهل لنهائي القسم الغربي للمرة الأولى منذ موسم 2009-2010 بعد فوزه بست مباريات متتالية في الأدوار الإقصائية حتى الآن.