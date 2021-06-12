شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 12-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 12-6-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، بسبب العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وسجل الدرهم في البنك الأهلى المصرى سجل 4.24 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 4.23 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى 4.24 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، أما فى مصرف أبو ظبى الإسلامي ثبت سعره عند 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

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سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.24 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.24 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.23 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.24 جنيه للشراء.

4.26 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.21 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.