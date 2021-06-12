هبوط في أسعار الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 يسجل 807 جنيهاً للجرام

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في ختام تداولات الأسبوع بقيمة 3 جنيهات، اليوم السبت، ليسجل الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في سوق الصاغة بمصر، 807 جنيها للجرام.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن هذا التراجع في سعر الذهب بمصر جاء نتيجة هبوط سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية إلى مستويات 1876 دولار بتراجع 1.12% وفق ختام جلسات التداول أمس الجمعة.

ونشرت الصحيفة قائمة بأسعارالذهب اليوم في مصر، حيث جاءت على النحو التالي:

عيار 24 سجل 922.25 جنيه

عيار 21 سجل 807 جنيها

عيار 18 سجل 691.75 جنيه

الجنيه الذهب 6456 جنيها

أونصة الذهب 1876 دولار.