شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم السبت فى مصر 12-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث لسعر الذهب في مصر اليوم السبت 12 يونيو 2021، حيث سجلت الأسعار 807 جنيهات للجرام عقب هبوط الأسعار بحوالي 3 جنيهات فى مصر، وذلك في حين هبطت الأسعار العالمية بختام جلسات الأسبوع لتسجل مستويات 1876 دولار.

أسعارالذهب في مصر

عيار 24 سجل 922.25 جنيه

عيار 21 سجل 807 جنيهات

عيار 18 سجل 691.75 جنيه

الجنيه الذهب 6456 جنيها

أونصة الذهب 1876 دولار.



أسعار الذهب الجمعة تراجعت بختام جلسات الأسبوع متأثرة بارتفاع الدولار في الوقت الذي يراهن فيه بعض المستثمرين على أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة مؤقتة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1881.80 دولار للأونصة، وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1883.30 دولار، وصعد مؤشر الدولار 0.4%، مما يقلص الإقبال على المعدن بالنسبة للمستثمرين حائزي العملات الأخرى.

وكشفت بيانات رسمية، أن أسعار المستهلكين الأميركيين ارتفعت بقوة في مايو، لكن محللين يقولون إن الزيادة من المرجح أن تكون عابرة وباتالي انحسرت المخاوف حيال تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي السياسة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.8% إلى 2798.92 دولار للأونصة، وتقدم البلاتين 0.1% إلى 1151.52 دولار، وارتفعت الفضة 0.6% إلى 28.14 دولار للأونصة.