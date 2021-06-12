شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع عن قمة صعوده فى 5 أشهر.. هل يستمر المعدن الأصفر فى الهبوط؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الذهب هذا الأسبوع تراجع عن قمة صعوده المسجلة خلال هذا الشهر، حيث نزل الذهب عالميًا إلى مستويات 1876 دولارا للأونصة مقابل 1910 دولارات، ليهبط السعر من أعلى مستوياته المسجله هذا الشهر، فهل يستمر الذهب فى الهبوط.

وناقش برنامج "أسواق" فى حلقة جديدة تطورات أسعار الذهب فى البورصات العالمية، وأسباب الهبوط فى سعر المعدن الأصفر، وكذلك مستقبل سعر الذهب خلال الفترة المقبلة.

وهبطت أسعار الذهب فى مصر من متسوى 815 جنيها للجرام إلى مستويات 807 جنيها للجرام من عيار 21، وهو الأكثر مبيًعا فى مصر، وتكشف التوقعات أن الأسعار ستتحرك فى القناة السعرية من 805 إلى 815 جنيها للجرام.