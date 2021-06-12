القاهرة - سامية سيد - سجل سعر اليورو اليوم السبت 12-6-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 18.84 جنيها للشراء، و19.12جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل استقرارا عند 18.96 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.98 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع.

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