شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز 6 أكتوبر يكشف نسب تنفيذ محاور الطرق والكبارى الجارى إنشاؤها بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، مشروع تقاطع 8 "كوبرى + نفق" بمدينة 6 أكتوبر، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروع، وذلك فى إطار متابعة سير العمل بمشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، وإزالة أى عقبات.

وأكد المهندس عادل النجار، أهمية المشروع لتحقيق السيولة المرورية للقاطنين والمرتادين لمدن أكتوبر، موضحًا أن طول النفق يبلغ حوالى 800 متر، ويضم 4 حارات مرورية، بعرض 16 مترًا، ويخدم القادم من طريق الواحات والمتجه إلى الطريق الدائرى، بنسبة إنجاز 65%، ومتوقع الانتهاء من التنفيذ فى 2021/9/30 بتكلفة 500 مليون جنيه.

وأضاف المهندس عادل النجار، أن طول الكوبرى يصل إلى 800 م تقريبا، ويضم 4 حارات مرورية بعرض 16 مترًا، ويخدم القادم من الطريق الدائرى والمتجه إلى طريق الواحات فى اتجاه الفيوم، بنسبة إنجاز بلغت نحو 88%، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع فى 2021/6/30، بتكلفة 200 مليون جنيه.

وشدد المهندس عادل النجار، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لإنهاء الأعمال، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والكفاءة فى التنفيذ.