شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور للجملة.. البصل 1.5-3.5 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الخضروات اليوم السبت 12-6-2021 استقرارا وفقا لأسعار الجملة بسوق العبور، وسجلت البطاطس 1.5-3.5 جنيه للكيلو.

وتراوحت أسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الثوم 9-15 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار الكوسة 1.5-4.5 جنيه للكيلو، و البامية 9-13 جنيها للكيلو، والقلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الباذنجان 1.5-3 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، أسعار تتراوح الفاصوليا بين 3- 7 جنيهات للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه، تراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5-3 جنيهات، أسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو، سعر الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو.