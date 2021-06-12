شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الحديد والأسمنت اليوم .. تعرف على الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار مواد البناء اليوم السبت 12-6-2021 استقرارا لجميع الخامات في ظل توقعات الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية .

وكشفت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سعر الطن للحديد يتراوح بين 13900 - 14600 جنيها تسليم المصنع، بالإضافة 14٪ قيمة ضريبة القيمة المضافة، وسعر المستهلك يتراوح بين 14100-14600 جنيها للطن.

فيما سجلت أسعار الأسمنت استقرارا حيث يتراوح سعر الطن الاسمنت الأسود بين 675-800 جنيها سعر المصنع ويتراوح سعر المستهلك بين 750-850 جنيها، وسجلت أسعار الاسمنت الأبيض 2350-2450 جنيها تسليم أرض مصنع،وسعر المستهلك 2500-2650 جنيها للطن، و سعر الاسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيها تسليم أرض مصنع. تراوحت أسعار الرمل بين 60-100 جنيها للمتر حسب المكان ، و أسعار الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن، و سجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة .