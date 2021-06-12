شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الكيماويات والأسمدة يستهدف عدد من الدول الأفريقية خلال 2021 – 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن خطة التحرك للسوق الأفريقي خلال السنوات الثلاثة من 2021- 2023، وتتضمن أهم المعوقات والتحديات للنفاذ للسوق الافريقي وكيفية التغلب على هذة التحديات على مستوى كل دولة من الدول المستهدفة فى خطة المجلس خلال السنوات الثلاث القادمة، مع تحديد أهم المنتجات والأسواق المستهدفة وأهم المعوقات التعريفية وغير التعريفية التى تحد من الاستفادة من الفرص التصديرية غير المستغلة بهذة الأسواق.

قال أبو المكارم في بيان اليوم، إن الخطة تأتى في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لزيادة الصادرات المصرية للقارة الأفريقية، مشيرا إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية على المستوى التنفيذى تضم ممثليين عن المجالس التصديرية الواردة باستراتيجية الوزارة لزيادة صادراتها للدول الافريقية لوجود فرص تصديرية متاحة لمنتجاتها بهذه الأسواق، وممثل عن مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات وهيئة تنمية الصادرات لعرض التحديات التى تواجهها المجالس فعليا سواء خلال عمليات التصنيع أو فى التصدير للسوق الافريقي وبلورة هذة التحديات ومقترحات الحل فى ورقة عمل موحدة تشمل أهم السياسات للتوجه للسوق الأفريقي.

أوضح أنه تم رصد مجموعة من المعوقات لتنمية صادرات القطاع لأفريقيا، وتتمثل فى ارتفاع معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية فى الأسواق الافريقية وطول فترة الاستعلام الائتمانى والبنكى عن العملاء فى بعض الدول الأفريقية، والتى قد تصل إلى ثلاثة أشهر، وارتفاع رسوم الاستعلام والتأمين على ضمان الصادرات وافتقاد معظم الدول الأفريقية لنظم مصرفية جيدة وعدم وجود فروع للبنوك المصرية فى كثير من الدول.

وأضاف، أنه لا يوجد آليات لضمان وتمويل الصادرات للأسواق الأفريقية وندرة العملات الأجنبية فى بعض تلك الدول وارتفاع مخاطرعدم السداد مع عدم وجود نظام تأمينى محلى فعال لخدمة المصدرين المصريين، بالإضافة إلى ضالة الأسقف الائتمانية الممنوحة ضد مخاطر التصدير إلى أفريقيا وعدم وجود خطوط شحن مباشرة للعديد من الدول وارتفاع تكلفة الشحن للدول الحبيسة فى القارة وتكلفة التأمين على المنتجات المصدرة.

كشف رئيس تصديري الكيماويات، عن 8 محاور للخطة التنفيذية للنفاذ للسوق الأفريقي يتم من خلالها التغلب على هذه التحديات، المحور الأول فيها يتعلق بتحديد الاسواق المستهدفة حيث يتم التركيز خلال النصف الثانى من 2021 على كل من تنزانيا وغانا ويتم التركيز خلال 2022 على أسواق كينيا وأوغندا والسودان وخلال 2023 يتم التركيز على اسواق كل من كوت دايفور وزاميبيا وجنوب أفريقيا.

وبالنسبة للمحور الثانى فيتعلق بتوفير مندوبين مبيعات محترفين بالعمولة وتوفير مواد دعائية وتسويقية وعينات في مقرات البيع ومخزن للبضاعة الحاضرة وتوفير مخزن للبضائع الحاضرة، موضحا أنه من المقرر الانتهاء من هذا فى السودان خلال النصف الثانى من 2021 وفى كينيا وتنزانيا خلال 2022 وفى غرب افريقيا خلال 2023.

ويتعلق المحور الثالث بتنمية الاسواق التصديرية من خلال تسيير بعثات تجارية خارجية لعدد 100 شركة بواقع 4بعثات تجاريةفضلا عن تنظيم معرض دولى متخصص وتنظيم معارض متجانسة بواقع 4معارض سنويا، ويتمثل المحور الرابع فى تسيير خطوط ملاحية منتظمة من ميناء مومبسا- كينيا الى الدول الداخلية والحبيسة ووضع خطة تسعير تتوافق مع المنتجات مع تشغيل خطوط شحن جوى لدول المراكز اللوجيستية.

ويتمثل المحور الخامس فى ضمان القروض البنكية لتمويل الصادرات فى التعاقدات لحكومية وتفعيل اليات تمويل الصادرات بالتعاون مع افريسكيم بنك ويتمثل المحور السادس فى التواصل مع حكومات الدول لتخفيض او الغاء القوائم السلبية والتفاوض مع دول الكوميسا للالتزام بالتخفيض الجمركى وتسريع وتيرة تنفيذ اتفاقية المنطقة القارية ويتمثل المحور السابع فى توفير مساندة الشحن للدول الحبيسة ومساندة خدمات بحوث التسويق وميكنة صندوق تنمية الصادرات ، وأخيرا تسويق منتجات القطاعات المستهدفة وربطها بالبنود الجمركية لتنفيذ عمليات التسويق الالكترونى وتشبيك الأعمال.

وقال، إن البرنامج تضمن تحديدًا للدول الإفريقية المستهدفة وفقا لحجم الطلب المستهدف على منتجات الصناعات الكيماوية المصرية من السوق الافريقي، والتي جاءت بالترتيب على النحو التالى (فى شرق ووسط افريقيا كل من السودان وكينيا واوغندا وتنزانيا وجيبوتى وفى غرب أفريقيا كل من غانا وكوت ديفوار وزامبيا وجنوب افريقيا فى الجنوب الافريقي).

وتابع، "في السودان تتضمن خطة التنفيذ إنشاء مقار تجارى للبضاعة الحاضرة وتخفيض الرسوم الخاصة بالشحن والنقل وضمان مخاطر للصادرات، لافتاً إلى أن الفرص التصديرية المتاحة تقدر بنحو 11.5 مليون دولار فى الصناعات البلاستيكية، وفى كينيا يتم العمل على إنشاء مقار تجارى دائم للبضاعة الحاضرة وتسسير خطوط ملاحية منتظمة من ميناء مومبسا – كينيا الى الدول الداخلية والحبيسة ووضع خطة تسعير تتوافق مع المنتجات وتشغيل خطوط شحن جوى لدول المراكز اللوجيستية وضمان مخاطر للصادرات كاشفًا، أن الفرص المتاحة لزيادة الصادرات 76.5مليون دولار فى قطاعى الكيماويات ولدائن البلاستيك والمطاط

واستطرد، "فى تنزانيا تستهدف الرؤية إنشاء مقار تجارى دائم للبضاعة الحاضرة وتسسير خطوط ملاحية منتظمة من لميناء دار السلام و الى الدول الداخلية والحبيسة ووضع خطة تسعير تتوافق مع المنتجات وتشغيل خطوط شحن جوى للدولة وضمان مخاطر للصادرات والتامين وتوقيع اتفاقيات تجارية ثنائية مشيرا الى ان الفرص المتاحة لزيادة الصادرات 27 مليون دولارفى قطاعات الاسمدة والبلاستيك والمطاط.

وبالنسبة لاوغندا فتتضمن مساندة الشحن للدول الداخلية والحبيسة، توفير اليات لضمان مخاطر الصادرت والتامين مع تفعيل وتطبيق اتفاقية الكوميسا فيما يتعلق بالدول غير الملتزمة مع ضمان للقروض البنكية لصادرات التعاقدات الحكومية واتاحة التمويل البنكى للصادرات بالاسواق المستهدفة وتوفير برامج تامين ضد مخاطر التصدير حيث تتوافر فرص تصديرية بقيمة 38.1 مليون دولار فى قطاعى لدائن ومنتجات البلاستيك والمنتجات الورقية.

وفيما يتعلق بخطة النفاذ للسوق الجيبوتى فتتمثل فى توفير آليات لضمان مخاطر الصادرت والتامين مع تفعيل وتطبيق اتفاقية الكوميسا فيما يتعلق بالدول غير الملتزمة مع ضمان للقروض البنكية لصادرات التعاقدات الحكومية واتاحة التمويل البنكى للصادرات بالاسواق المستهدفة وتوفير برامج تامين ضد مخاطر التصدير حيث تتوافر فرص تصديرية بقيمة22 مليون دولار فى قطاعى البلاستيك والاسمدة.

وبشأن خطة النفاذ للسوق الغانى، فتتمثل فى تفعيل وتطبيق اتفاقية afcftal وانشاء مقار تجارى دائم للبضاعة الحاضرة ووضع خطة تسعير تتوافق مع المنتجات وتشغيل خطوط شحن جوى لدول المراكز اللوجيستية وضمان مخاطر للصادرات، وهناك الفرص المتاحة لزيادة الصادرات 15 مليون دولار فى قطاع البلاستيك والمطاط.

وللنفاذ لسوق كوت ديفوار دعا الى تفعيل وتطبيق اتفاقية afcftal وانشاء مقار تجارى دائم للبضاعة الحاضرة ووضع خطة تسعير تتوافق مع المنتجات وتشغيل خطوط شحن جوى لدول المراكز اللوجيستية وضمان مخاطر للصادرات مشيرا الى ان الفرص المتاحة لزيادة الصادرات 22.6 مليون دولار فى قطاعات الباستيك والمطاط والمنتجات المعدنية والاسمدة.

وللوصول لسوق زامبيا، اوصت الخطة، بتفعيل وتطبيق اتفاقية afcftal وانشاء مقار تجارى دائم للبضاعة الحاضرة ووضع خطة تسعير تتوافق مع المنتجات وتشغيل خطوط شحن جوى لدول المراكز اللوجيستية وضمان مخاطر للصادرات مشيرا الى ان الفرص المتاحة لزيادة الصادرات 20,8 مليون دولار

وأخيراً، سوق جنوب افريقيا، أكدت الرؤية على أهمية تفعيل وتطبيق اتفاقية afcftal وانشاء مقار تجارى دائم للبضاعة الحاضرة ووضع خطة تسعير تتوافق مع المنتجات وتشغيل خطوط شحن جوى لدول المراكز اللوجيستية وضمان مخاطر للصادرات مشيرا الى ان الفرص المتاحة لزيادة الصادرات تقدر بنحو 6.7 مليون دولار.