شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من "الضرائب" بشأن البوابة الإلكترونية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، إن هناك توجيهات من الدكتور محمد معيط وزير المالية، بالإسراع فى تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها المصلحة، وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية مما يعود بالفائدة والنفع على الممولين، وكذلك توجيهاته بضرورة تقديم كافة التيسيرات للمجتمع الضريبى ، مشيرًا إلى صدور قرار رقم (233) لسنة 2021 بشأن معايير استخدام البوابة الإلكترونية ( portal ) لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول - بعد إصداره - فى إصدار فواتير ضريبية إلكترونية بالنسبة للشركات أو الجهات الملتزمة بإصدار هذه الفواتير.

وأوضح عبد القادر أنه وفقًا لهذا القرار فإنه يُسمح باستخدام البوابة الإلكترونية ( portal ) لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول - بعد إصداره - فى إصدار فواتير ضريبية إلكترونية بالنسبة للشركات أو الجهات الملتزمة بإصدار هذه الفواتير والتى تصدر عدد 200 فاتورة فأكثر شهريًا ولا يتوافر لديها نظام إصدار فواتير مميكن ( ERP System ) ، ولكن عليها الإلتزام بتوفير هذا النظام والربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال 6 أشهر من تاريخ صدور قرار إلزامها بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأشار عبد القادر إلى أنه كذلك يُسمح باستخدام البوابة الإلكترونية ( portal ) لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول - بعد إصداره - فى إصدار فواتير ضريبية إلكترونية بالنسبة للشركات أو الجهات التى تصدر عدد أقل من 200 فاتورة شهريًا ولا يتوافر لديها نظام إصدار فواتير مميكن ( ERP System ) ، وذلك بعد تقديم إقرار بذلك وقيام المأمورية المختصة بالتحقق من صحة هذا الإقرار ، وتلتزم الشركة أو الجهة بإخطار المصلحة فور توافر هذا النظام لديها أو إصدار عدد 200 فاتورة فأكثر شهريًا .

وأكد عبد القادر أنه يمكن لهذه الشركات أن تتواصل مع المصلحة من خلال البريد الإلكترونى وذلك للرد على كافة الاستفسارات لديها، مضيفًا أن الخط الساخن 16395والخاص بمركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة يقوم بالرد على كافة الإستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.

ومن الجدير بالذكر أنه صدر قرار عن بدء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على كافة الممولين المسجلين بمركز متوسطى الممولين ( القاهرة ) ومركز كبار ممولى المهن الحرة ( بمدينة نصر ) اعتباراً من 15/9/2021 ، ويتم إرسال بيانات التسجيل على المنظومة على الإيميلات التالية مركز متوسطي الممولين [email protected] و مركز كبار ممولي المهن الحرة [email protected]