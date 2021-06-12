شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم السبت 12-6-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الدولار اليوم السبت 12-6-2021، ثباتا أمام الجنيه المصري، في السوق المصرفي بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية للبنوك يومى الجمعة والسبت وتوقف التداول على كافة العملات.

وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر سجل 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى"cib" وبنك القاهرة 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع، أما سعره في مصرف أبوظبى الإسلامي فسجل 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.



وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.