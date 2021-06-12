شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع 3 جنيهات بختام تداولات الأسبوع.. وعيار 21 بـ 807 للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبطت أسعار الذهب في ختام تداولات الأسبوع، اليوم السبت 12 يونيو 2021، بقيمة 3 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في سوق الصاغة بمصر807 جنيها للجرام.

هذا التراجع في سعر الذهب بمصر جاء نتيجة هبوط سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية إلى مستويات 1876 دولار بتراجع 1.12% وفق ختام جلسات التداول أمس الجمعة.

أسعارالذهب في مصر

عيار 24 سجل 922.25 جنيه

عيار 21 سجل 807 جنيها

عيار 18 سجل 691.75 جنيه

الجنيه الذهب 6456 جنيها

أونصة الذهب 1876 دولار.

الذهب سجل هبوط ملحوظ على المستويات العالمية لتخسر الأونصة قرابة 25 دولار هذا الأسبوع، لتنزل الأسعار إلى من 1900 دولار إلى 1876 دولار ، وذلك مع حدوث ارتفاعات في سعر الدولاررغم إعلان زيادة التضخم في أمريكا.

وكشفت بيانات رسمية أن أسعار المستهلكين الأميركيين ارتفعت بقوة في مايو، لكن محللين يقولون إن الزيادة من المرجح أن تكون عابرة وبالتالي انحسرت المخاوف حيال تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي السياسة، ومن ثم هبطت أسعار المعادن الثمينة.