شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ألف يورو تأمين لكل مصري بالخارج.. اعرف التفاصيل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر الهيئة العامة للرقابة المالية، من أول شهر يوليو المقبل حماية تأمينية على المصريين بالخارج ضد أخطار المرض والوفاة والسرقة والترحيل بقيمة تصل حتى 30 ألف يورو في المرة الواحدة بشرط ألا تتجاوز مدة السفر 90 يومًا متتالية، ويستفيد المواطن من هذه الوثيقة الإجبارية من خلال سداد 300 جنيه عند إصدار جواز السفر، والذي سيلصق عليه رقم خط ساخن لشركات التأمين لصرف التعويض للمصريين بالخارج.

وفي هذا الصدد قال المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة وافقت على إنشاء أول مجمعة للتأمين على المصريين بالخارج، بهدف توفير التغطية التأمينية للمصريين بالخارج من أخطار المرض وفي حالات السرقة والترحيل الجبري لأي سبب من الأسباب تقتضي بعودته جبريًا أو اختياريًا أسوة بما هو معمول به في العديد من الدول.

أضاف "عبدالمعطي"، لـ"الخليج 365"، أنه سيتم ربط التغطية التأمينية بإصدار جواز السفر، إذ يسدد المواطن 300 جينه خلال إصدار جواز السفر ليوفر حماية تأمينية طوال سفر بالخارج بشرط عدم تجاوز السفر 90 يوم متتالية، وتصل مدة التعويض حتى 30 ألف يورو في المرة الوحدة، وتم إنشاء مجمعة تأمين وشاركت بها شركات تأمين المتخصصة في هذا النوع، لصرف التعويض لكل مصري.

وتابع أن كل جواز سفر "باسبور" سيتضمن ملصق متاح عليه خط ساخن للاتصال به من أي دولة في حال تعرض المواطن لأي سبب من الأسباب لتتحمل شركة التأمين صرف تعويض سواء لتحمل تكلفة العلاج أو الترحيل أو أي سبب يستوجب التعويض بموجب الحماية التأمينية.

وتوفر وثيقة التأمين مظلة تأمينية تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج في حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر خارج جمهورية مصر العربية، كما تتضمن التغطية التأمينية بالإضافة إلى تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة فى حالة المرض أو وقوع حادث للمؤمن له، تكاليف إعادة الجثمان الى بلد الإقامة فى حالة وفاة المؤمن له.

وستكون التغطيات التأمينية الممنوحة لما يزيد عن 20 مليون مصري أثناء سفرهم لكافة أنحاء العالم بموجب هذه الوثيقة سارية المفعول على جميع الرحلات التي لا تتعدى مدة كل منها 90 يومًا متتالية خلال مدة سريان جواز السفر، وتصل حدود التغطية التأمينية إلى 30 ألف يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع وجود تحمل قدره لـ100 يورو الأولى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات.