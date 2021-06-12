إيطاليا تفتتح يورو 2020 بثلاثية في مرمى تركيا

روما- أ ف ب

افتتح المنتخب الإيطالي بطولة كأس أوروبا 2020 خير افتتاح بعد عام من التأجيل الذي فرضته جائحة كوفيد-19، بدك شباك تركيا بثلاثية نظيفة في أولى مباريات المجموعة الأولى على الملعب الأولمبي في روما الجمعة.

وسجل أهداف إيطاليا مريح ديميرال (53 خطأ في مرماه)، تشيرو إيموبيلي (66)، ولورنتسو إنسينيي (79).

وبهذه النتيجة، تصدر منتخب إيطاليا المجموعة الأولى مؤقتاً برصيد 3 نقاط، فيما تتذيل تركيا المجموعة بصفر نقاط، في انتظار مباراة منتخبي ويلز وسويسرا السبت.

وأشاد المدرب روبرتو مانشيني بفوز رجاله معتبراً أنه «فوز مهم»، لكنه حذر من أنه لا يزال هناك طريق طويل حتى النهائي.

وقال مانشيني «كان مهماً أن نبدأ بشكل جيد في روما وأعتقد أن هذا يرضي الجمهور والإيطاليين، لقد كانت أمسية جميلة، وآمل أن يكون هناك العديد من الأمسيات المماثلة، ولكن لا يزال هناك ست أخرى لويمبلي».