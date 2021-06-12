الهند تسجل أقل زيادة يومية في إصابات كورونا

نيودلهي - رويترز

أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند اليوم السبت تسجيل 84332 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فيما يعد أدنى عدد تم تسجيله منذ أكثر من شهرين.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 29.4 مليون إصابة في حين يبلغ إجمالي عدد الوفيات 367081 بعد تسجيل 4002 وفاة خلال الليل.