شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات:استقرار أسعار جميع الأصناف بسوق العبور لزيادة المعروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار جميع الأصناف تشهد استقرارًا بسوق العبور للجملة وفقا للأسعار الرسمية المعلنة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار جميع الأصناف من الخضروات تشهد استقرارا، وذلك في ظل زيادة المعروض بالسوق، وسجلت أسعار الكوسة 1.5-5 جنيها للكيلو، و البامية 9-13 جنيها للكيلو، تراوح سعر الكيلو للطماطم بين 1.5-3 جنيهًا، أسعار الملوخية بين 2-4 جنيها للكيلو، سعر الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو.

وأضاف النجيب في تصريح خاص، لـ"الخليج 365"، أن أسعار البطاطس تتراوح بين 1.5-3.5 جنيها للكيلو، والقلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الثوم 9-15 جنيها للكيلو.

وأشار نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهر، إلى أن أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو وسجلت أسعار الباذنجان 1.5-3 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، أسعار تتراوح الفاصوليا بين 3- 7 جنيهات للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيها.