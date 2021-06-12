شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن التسهيلات الجديدة لمبادرة إحلال السيارات..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الحكومة في إجراء عدة تعديلات على مبادرة إحلال السيارات المتهالكة التي مر علي تاريخ تصنيعها 20 سنة، وقدمت تسهيلات فيما يتعلق بتقديم بيانات السيارات القديمة والتعامل المرن على موقع جو جرين لتخريد السيارات.

- قدمت الدولة إجراءات الاستعلام الائتمانى التى تقوم بها البنوك؛ بما يُساعد في تقليل الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقة النهائية على تمويل السيارة.

- تسهيلات للحد من حالات الرفض؛ مثل عدم الاستدلال على محل السكن أو محل العمل وتسجيل هذه البيانات عبر الموقع.

- تخصيص مساحات بالموقع الإلكترونى للمبادرة لتسجيل بيانات إضافية مثل صافى الدخل، ورقم الهاتف الأرضى.

- إجراء بعض التعديلات الجديدة على الموقع الإلكترونى بداية من أول يونيه 2021 .

- اعتبار بعض بيانات السيارة القديمة اختيارية وليست إجبارية مثل «طراز السيارة».

- التغلب على المشكلات التي كانت تواجه بعض المواطنين بسبب طراز السيارة القديمة والذى لم يكن مسجلاً على رخصة السيارة.

- التعديلات الجديدة أتاحت للمواطنين إمكانية استعادة رقم «طلب الإحلال» من خلال الموقع الإلكترونى.

- إضافة معلومات أكثر عبر الصفحة الرئيسية موقع تخريد السيارات لتكوين فكرة كاملة عن تفاصيل المبادرة.