شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن التسهيلات الجديدة لمبادرة إحلال السيارات..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
- قدمت الدولة إجراءات الاستعلام الائتمانى التى تقوم بها البنوك؛ بما يُساعد في تقليل الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقة النهائية على تمويل السيارة.
- تسهيلات للحد من حالات الرفض؛ مثل عدم الاستدلال على محل السكن أو محل العمل وتسجيل هذه البيانات عبر الموقع.
- تخصيص مساحات بالموقع الإلكترونى للمبادرة لتسجيل بيانات إضافية مثل صافى الدخل، ورقم الهاتف الأرضى.
- إجراء بعض التعديلات الجديدة على الموقع الإلكترونى بداية من أول يونيه 2021 .
- التغلب على المشكلات التي كانت تواجه بعض المواطنين بسبب طراز السيارة القديمة والذى لم يكن مسجلاً على رخصة السيارة.
- التعديلات الجديدة أتاحت للمواطنين إمكانية استعادة رقم «طلب الإحلال» من خلال الموقع الإلكترونى.
- إضافة معلومات أكثر عبر الصفحة الرئيسية موقع تخريد السيارات لتكوين فكرة كاملة عن تفاصيل المبادرة.