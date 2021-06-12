شكرا لقرائتكم خبر عن 8.5 مليار دولار تراجعاً في واردات مصر خلال الفترة من 2015 إلى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورات كبيرة شهدتها الصادرات المصرية خلال السنوات السبع الماضية، في ظل دعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي لقطاع التصدير، وظهر ذلك من خلال التوجيهات المتكررة بأهمية علاج أية عوائق تواجه ملف الصادرات، وفيما يلي أبرز المعلومات عن قطاع الصادرات ودعم التصدير بالسنوات الماضية.

-إجمالي الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2020 لتصل إلى 25.3 مليار دولار.

-شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعاً ملحوظاً، حيث بلغت فى عام 2015 حوالي 72 مليار دولار مقابل 63.5 مليار دولارفي عام 2020.

-ساهمت هذه المؤشرات الايجابية فى إصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2020 حوالي 38.3 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فى عام 2014.

- إجمالي الصادرات أول 3 أشهر من 2021 حوالي 7 مليار و438 مليون دولار مقارنة بـنحو 6 مليار و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.