شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "بلتون المالية القابضة"، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 208 مليون ورقة، وبقيمة تداول 845.3 مليون جنيه، يليه سهم " البنك التجاري الدولي (مصر)" بحجم تداول بلغ 10.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 548.1 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث، "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول بلغ 63.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 304.4 مليون جنيه، ثم "المجموعة المصرية العقارية" بحجم تداول 58.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 254.9 مليون جنيه، ثم "المصرية للاتصالات" بحجم تداول 19.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 251 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس، "شارم دريمز للاستثمار السياحي"، بحجم تداول بلغ 20.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 229.7 مليون جنيه، ثم "سبيد ميديكال" بحجم تداول 88.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 206.8 مليون جنيه، ثم "رواد السياحة-رواد"، بحجم تداول 7 ملايين ورقة منفذة، وقيمة تداول 199.8 مليون جنيه، وفي المركز التاسع "أجواء للصناعات الغذائية-مصر"، بحجم تداول 20.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 155 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية"، بحجم تداول بلغ 7.4 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 144.6 مليون جنيه.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 9977.9 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 2384.44 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.52% مغلقًا عند مستوى 3333.71 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.57% مغلقًا عند مستوى 12545.84 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.3% ليغلق عند مستوى 1270.46 نقطة.