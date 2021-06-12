شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق مؤشر لرصد أداء وكالات السيارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، لوكلاء السيارات، أن الوزارة ستقوم باستعراض مؤشرات الأداء لوكالات السيارات بشكل دوري، وسيتم المناقشة مع الوكالات بالإضافة إلى المستهلك، والإعلان بكل شفافية، وكذلك سنحفز ونكرم المتعاونين بهدف تجويد الخدمات والاستجابة لجميع الاحتياجات والمتطلبات.

يأتي ذلك بعد اجتماع وزير التجارة مع وكلاء السيارات بمقر الوزارة في الرياض، أمس الأول، بحضور نائبة وزير التجارة الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري، ومساعد وزير التجارة بدر بن عبدالمحسن الهداب، ووكيل الوزارة لحماية المستهلك المهندس عمر بن محمد السحيباني والرؤساء التنفيذيين لوكالات السيارات في المملكة.

وأوضح القصبي خلال الاجتماع، أن على الوكالات معالجة أي استياء من المستهلك في خدمات ما بعد البيع والضمان والصيانة وقطع الغيار وغيرها من الخدمات التي يجب الارتقاء بها، لرفع رضا المستهلك وثقته في السوق المحلي.

وأكد القصبي في الاجتماع الذي شهد حضور مؤشرات رضا المستهلك خلال الفترة الماضية عن أداء وكالات السيارات والتباين في الخدمات المقدمة، أن رضا المستهلك أولوية عمل الوزارة في كافة القطاعات، مشيرا إلى أنه يجب معالجة أي قصور في حقوق المستهلك، وسنحفز ونشجع المتعاونين، وستقوم وزارة التجارة باستعراض مؤشرات الأداء لوكالات السيارات بشكل دوري.

واستعرض الاجتماع أبرز التحديات والصعوبات التي يواجهها المستهلك مع وكالات السيارات، وأبرزها: عدم توافر قطع الغيار، والسيارات البديلة المؤقتة، وارتفاع الأسعار وتباينها.

وشدد وزير التجارة على أهمية تحسين خدمات ما بعد البيع والنهوض بها لترقى لطموحات وتطلعات المستهلك، والتوسع في مراكز الخدمة والصيانة في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

يذكر أن الشهر الماضي شهد قيام وكالات السيارات بتحويل هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ (9200) إلى الرقم المجاني (800)، وسيشمل ذلك قطاعات عدة خلال الفترة المقبلة.