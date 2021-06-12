شكرا لقرائتكم خبر عن مسح جيولوجي بمساحة 600 ألف م2 لاستكشاف المعادن والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح الشمراني أن الهيئة لديها الخبرات العلمية والإمكانات التقنية التي تساعدها على القيام بعمل الإجراءات والدراسات والأبحاث، وكذلك المسوحات الجيولوجية الفنية المتطورة، التي تُنتج قاعدة بيانات جيولوجية ذات دقة عالية تدعم جوانب الاستثمار المحلي والدولي في مجال التعدين؛ ليكون رافداً للمملكة في بناء مستقبلها.
وبيّن أن الهيئة وقّعت وأرست خلال المدة القريبة الماضية أربعة عقود مع خبراء واستشاريين عالميين، سيعملون مع الهيئة في تنفيذ مشروعات مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي، الذي يعتبر من أهم مبادرات الإستراتيجية الشاملة للتعدين، الذي يعظم القيمة المضافة من خلال استكشاف الموارد المعدنية في المملكة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها مع تطوير الاستثمار التعديني.
وأوضح الشمراني في ختام حديثه أن هنالك مرتكزات رئيسة يعتمد عليها قطاع التعدين، هي توفير البيانات الجيولوجية، وتسريع عملية الاستكشاف، المسح العام، تطوير سلسلة القيمة، والصناعات المعدنية، وجذب الاستثمارات وهي ما تقوم عليه الهيئة حاليًا للوصول إلى تحقيق تطلعات الدولة.