شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معنويات المستهلكين الأمريكيين مع انحسار مخاوف التضخم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح أن معنويات المستهلكين الأمريكيين انتعشت في أوائل يونيو/ حزيران مع انحسار المخاوف حيال التضخم وزيادة التفاؤل بين الأسر بشأن مستقبل النمو الاقتصادي والتوظيف.

وقالت جامعة ميشيجان إن مؤشرها الأولي لمعنويات المستهلكين تقدم إلى 86.4 في النصف الأول من الشهر الجاري من قراءة نهائية عند 82.9 في مايو/ أيار.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 84.

وصعد مؤشر المسح للأوضاع الاقتصادية الحالية إلى قراءة عند 90.6 من 89.4 في مايو /أيار. وارتفع مقياسه لتوقعات المستهلكين إلى 83.8 من 78.8.

وانخفضت توقعات المسح للتضخم على مدار عام إلى أربعة بالمئة من 4.6 بالمئة، كما تراجعت التوقعات فيه للتضخم خلال خمسة إلى عشرة أعوام إلى 2.8 بالمئة من ثلاثة بالمئة في مايو /أيار.

(رويترز)