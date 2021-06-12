شكرا لقرائتكم خبر عن دبي نقطة جذب للشركات.. وعاصمة عالمية لـ «الناشئة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال موقع «يورو نيوز» إن دبي ليست فقط موقعاً استراتيجياً يربط بين الشرق والغرب، بل هي نقطة اتصال لا مثيل لها لبقية دول العالم. ودبي التي كانت تعتمد على النفط الذي يمثل اليوم أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي لديها، تسعى لجعل نفسها عاصمة الشركات الناشئة في العالم.

بيئة لطيفة

قالت نتاليا سيشيفا، مدير أول للمشاريع الخاصة وريادة الأعمال في غرفة تجارة وصناعة دبي، ل«يورونيوز»: «إن رجال الأعمال لا يختلفون عن أي شخص آخر في العالم، وهم يبحثون عن بيئة لطيفة، حيث يمكنك الوصول إلى المرافق الترفيهية والتعليمية وبالتأكيد مع وجود جميع التسهيلات لبناء المشاريع».

وغرفة دبي هي مؤسسة شبه حكومية تقدم الدعم للراغبين في تأسيس عمل تجاري، حيث ساعدت ذراع ريادة الأعمال في مركز جذب الشركات الناشئة أكثر من 2000 من رجال الأعمال خلال العام الماضي.

ولا تحرص دبي على زيادة عدد الشركات الناشئة فحسب، بل تحرص على رعاية هذه الأعمال وتطويرها، لتسجيل قصص جديدة عن نجاحات مشابهة.

وفي الربع الأول من هذا العام، أصدر اقتصاد دبي أكثر من 15000 رخصة تجارية جديدة. ما يعني أن دبي شهدت نمواً في النشاطات الاستثمارية بنسبة 19% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وتنوعت التراخيص الصادرة منذ بداية العام الحالي ما بين مهنية وتجارية وسياحية وصناعية.

وأعلن يوسف لوتاه، المدير التنفيذي للتطوير والاستثمار في «دائرة السياحة والتسويق التجاري» في دبي، أنهم منحوا نحو 1.4 مليون درهم من الأموال الأولية لهذه الشركات.

وتعد الإمارات واحدة من الدول التي تتمتع بأقل معدلات ضرائب مقارنة بالدول المنافسة لها، مع معدل ضرائب صفر على الشركات، و5% من ضريبة القيمة المضافة.

وتتمثل رؤية الإمارات في تبني مستقبل تهيمن عليه الصناعات القائمة على التكنولوجيا والأبحاث.

حلول مبتكرة للتحديات

شهدت الدورة الحالية التي اختتمت مؤخراً مشاركة 13 شركة ناشئة في المرحلة الأخيرة من البرنامج، حيث استعرضت مشاريعها أمام الشركات الرئيسية الرائدة في دبي المنضمة للبرنامج، وتم الإعلان عن 6 خطط لشراكات واتفاقيات بين هذه الشركات والمشاريع الناشئة المشاركة في البرنامج التي قامت بتوفير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها هذه الشركات الرئيسية.

وشارك في الدورة الحالية من برنامج «شبكة شراكات الأعمال 2021»، 3 مؤسسات وشركات رئيسية رائدة في إمارة دبي، وهي غرفة تجارة وصناعة دبي، وشركة «دي إتش إل»، وبنك الإمارات دبي الوطني.

ودبي المدينة الوحيدة في العالم العربي التي تحتل مرتبة بين 75 مدينة كبرى في العالم لتمكين ريادة الأعمال، وفقاً لمسح «أبيرلو» الذي صدر مؤخراً للمدن التي لديها أكثر النظم البيئية دعماً للأعمال التجارية الناجحة في جميع أنحاء العالم.

واحتلت دبي المركز 59 عالمياً بحصولها على 59.9 نقطة على المؤشر العام، في حين سجلت 79.9 نقطة في مؤشر الحرية الاقتصادية، بينما احتلت لندن المركز الأول عالمياً ب 88.7 نقطة، تليها نيويورك وسان فرانسيسكو ب 86.8 و86.6 نقطة على التوالي.