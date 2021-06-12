شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «أوديسي تورينج» في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت المشروعات التجارية التابعة لمجموعة الفطيم، الموزّع الحصري لسيارات هوندا في الإمارات، عن إطلاق نسخة مخصصة من سيارتها العائلية الشهيرة، «أوديسي تورينج» مجهزة بمقعد قابل للتعديل والتحكم بحركته إلكترونياً، ما يتيح للركّاب الذين يواجهون صعوبةً في الحركة أو يحتاجون إلى استخدام كرسي متحرك، الصعود إلى السيارة براحةٍ وسهولةٍ، ويتحرك مقعد«تورني أوربيت»، المزوّد بمساند للأذرع والأقدام بكل سلاسةٍ إلى خارج السيارة عبر الباب الكهربائي الجانبي المنزلق.