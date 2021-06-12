شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم تواصل الارتفاع للأسبوع السادس.. والسيولة 8.2 مليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

للأسبوع السادس على التوالي، حافظت مؤشرات أسواق المال المحلية على إغلاقاتها الخضراء مستفيدة من التوجه الشرائي على بعض الأسهم الثقيلة في البنوك والعقار، ليرتفع مؤشر سوق أبوظبي في 5 جلسات بنسبة 1.67% بينما صعد مؤشر سوق دبي 0.65%. وقادت المكاسب في سوق العاصمة أسهم البنوك «أبوظبي الأول» 0.12% و«أبوظبي التجاري» 7.48% و«أبوظبي الإسلامي» 2.39%.

وكذلك في العقار «الدار» 3.53% و«اتصالات» 1.38% و«العالمية القابضة» 1.51%.

وفي دبي، صعد «دبي الإسلامي» 3.3% و«إعمار العقارية» 0.5% و«إعمار للتطوير» 1.8% و«إعمار مولز» 1%..

تلقى السوق دعماً قوياً من شراء الأجانب غير العرب، بعد أن ضخوا في 5 جلسات 183.67 مليون درهم كمحصلة شرائية منها 142.1 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي و41.5 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

واجتذبت الأسهم سيولة أسبوعية قدرها 8.2 مليار درهم منها 7.09 مليار درهم في سوق أبوطبي 1.1 مليار درهم في سوق دبي، بينما سجلت الكميات المتداولة من الأسهم 1.5 مليار سهم، توزعت بواقع 879.2 مليون سهم في أبوظبي و669.3 مليون سهم في دبي، وجاء ذلك عن طريق تنفيذ 33.2 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة أسبوعية بلغت 1.67% عند مستوى 6716 نقطة مستفيداً من ارتفاع أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك 1.12% بعد ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.12% و«أبوظبي التجاري» 7.48%. و«أبوظبي الإسلامي» 2.39%.

كما زاد قطاع العقار 3.7% بعد نمو «الدار» 3.53% و«رأس الخيمة العقارية» 7.09%.

وصعد قطاع الاتصالات 1.38% بعد صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع الاستثمار 1.6% مستفيداً من مكاسب «العالمية القابضة» 1.51% و«الواحة كابيتال» 3.73% مع استقرار «إشراق» من دون تغيير.

وزاد قطاع الطاقة 1.57% نتيجة صعود «طاقة» 5.93% و«أدنوك للتوزيع» 1.85% مقابل نزول «دانة غاز» 1.1%.

سوق دبي

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي خلال أسبوع بنسبة 0.65 % عند مستوى 2842.4 نقطة مع ارتفاع أسهم شركات البنوك والاستثمار والنقل.

وارتفع قطاع البنوك 1.07% بعد ارتفاع «دبي الإسلامي» 3.3% رغم نزول «الإمارات دبي الوطني» 0.7%.

وارتفع قطاع الاستثمار 1% نتيجة ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.6% و«دبي المالي» 2.67% مقابل نزول «شعاع» 0.9%.

وزاد قطاع النقل 0.03% مع صعود «أرامكس» 1.2% مقابل نزول «العربية للطيران» 1.4% واستقرار «الخليج للملاحة». وعلى العكس، تراجع قطاع العقار 0.23% بعد تراجع «داماك» 7.14% و«ديار» 0.6% و«الاتحاد العقارية» 1.78% رغم ارتفاع الثلاثي (إعمار العقارية 0.5% و«إعمار للتطوير» 1.8% و«إعمار مولز» 1%).

توجه السيولة

على صعيد التداولات الأسبوعية في سوق دبي، تصدر القائمة «إعمار العقارية» ب316 مليون درهم مغلقاً عند 4.06 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» باستحواذه على 176.95 مليون درهم ليغلق عند 5.02 درهم، ثم «داماك» بسيولة قدرها 161.4 مليون درهم وأقفل عند مستوى سعري بلغ 1.3 درهم، بينما اجتذب «الإمارات دبي الوني» 50 مليون درهم مغلقاً عند 13.7 درهم.

وفي سوق أبوظبي، ظلت الزعامة دائماً ل«العالمية القابضة» بقيمة 3.5 مليار درهم مغلقاً عند 97.4 درهم، تلاه في المركز الثاني «أبوظبي الأول» مع اجتذابه 1.12 مليار درهم، وإغلاقه عند 16.94 درهم، ثم «الدار» بتداولات قدرها 1.05 مليار درهم ليغلق عند مستوى 3.81 درهم، وجاء في المركز الرابع سهم «أدنوك للتوزيع» ب263 مليون درهم وأقفل عند 4.4 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

جاء في مقدمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي خلال أسبوع سهم «تكافل الإمارات» بصعوده 14% وإغلاقه عند 1.62 درهم، تلاه «السلام القابضة» بصعوده 6.9% إلى مستوى 0.354 درهم، ثم «دبي الوطنية للتأمين» وزاد 4.6% إلى 4.31 درهم.

وفي المقابل، سجل «الإمارات للمرطبات» التراجع الأكثر بنسبة 11.2% وصولاً عند مستوى 6.3 درهم، تلاه «دبي للمرطبات» 7.9% إلى مستوى 17.5 درهم، ثم «داماك» بهبوطه 7.14% إلى مستوى 1.3 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق أبوظبي خلال أسبوع «أسمنت رأس الخيمة» بصعوده 65.98% إلى مستوى 1.61 درهم، تلاه «الشارقة للأسمنت» وزاد 20.49% ليغلق عند 0.71 درهم، ثم «أسمنت الخليج» بارتفاعه 17.52% وإغلاقه عند 0.899 درهم.

أما من حيث الأكثر انخفاضاً فقد جاء في المقدمة «أبوظبي لبناء السفن» بنزوله 8.21% ليغلق عند 2.57 درهم، تلاه «بلدكو» بهبوطه 5.32% وإغلاقه عند 0.267 درهم، ثم «الجرافات البحرية» الذي انخفض 3.89% إلى مستوى 8.4 درهم.

الجنسيات

بشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق دبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 120.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 41.5 مليون درهم محصلة شراء الأجانب و79.3 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 120.8 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 12.2 مليون درهم محصلة بيع العرب و108.7 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 142.1 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل (9.4 مليون درهم محصلة بيع العرب و2.94 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و127.5 مليون درهم محصلة بيع المواطنين).

المؤسسات

اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء خلال أسبوع، بصافي استثمار بلغ 210.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 101.3 مليون درهم محصلة شراء في دبي و109.45 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

في المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 210.7 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 101.3 مليون درهم محصلة بيع في دبي و109.45 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.