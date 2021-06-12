شكرا لقرائتكم خبر عن "إس أند بي 500" يحقق إغلاقا قياسياً جديداً ويسجل مكاسب هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريية خلال تداولات اليوم الجمعة مستفيدة من البيانات الاقتصادية القوية التي تشير إلى صعود التضخم.



وكشفت بيانات حكومية أمس عن أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بأمريكا ارتفع بنسبة 0.6% خلال مايو/أيار، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ 13 عاما، في حين توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4%.



وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% خلال الشهر الماضي مقارنة بتوقعات ارتفاعه بنسبة 0.5%.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.9% أو ما يعادل 62 سنتا وأغلق الجلسة عند 70.91 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.9%، وبلغ أعلى سعر عند 71.1 دولار وأقل سعر عند 69.6 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.2% أو ما يعادل 17 سنتا وأغلق عند 72.69 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.1%، وبلغ أعلى سعر عند 73.09 دولار وأقل سعر عند 71.8 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة تقل عن 0.1% ما يعادل 13 نقطة إلى 34479 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.4%، وبلغ أعلى مستوى عند 34618 نقطة وأقل مستوى عند 34328 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3% ما يعادل 49 نقطة إلى 14069 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.9%، وبلغ أعلى مستوى عند 14069 نقطة وأقل مستوى عند 14006 نقاط.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% ما يعادل 8 نقاط إلى 4247 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4%، وبلغ أعلى مستوى عند 4248 نقطة وأقل مستوى عند 4232 نقطة.