شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على انخفاض بأكثر من 2% بعد تقرير وزارة الزراعة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الجمعة وسط ارتفاع واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وفي أعقاب صدور تقرير وزارة الزراعة الأمريكية.



وترى وزارة الزراعة أن المخزون من الصويا سوف يكون أكبر من التوقعات نظرا لأن ارتفاع الأسعار سوف يقلل الطلب من صناعة زيوت الصويا مما يقلل الطلب من المعالجين.



وسلط التقرير الضوء على انحسار مخاوف المعروض من الصويا التي تستخدم بكثافة من جانب صناعة الزيوت والأعلاف الحيوانية مقارنة بالمعروض من الذرة الذي يتراجع نتيجة الطلب القوي من الصين والتي تستخدمه في صناعة الوقود الحيوي – الإيثانول.



وتقول الوزارة أيضا إن المعروض النهائي من الصويا في موسم التسويق 2020/2021 سوف يرتفع بنحو 15 مليون بوشل إلى 135 مليون بوشل، لكن هذا المستوى لا يزال الأدنى في 7 سنوات، وتتوقع الوزارة أن يبلغ المعروض من الصويا عن موسم 2021/2022 نحو 155 مليون بوشل بارتفاع قدره 15 مليون بوشل من تقديرات مايو/أيار.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 20:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم يوليو/تموز بنسبة 2.3% وأغلقت عند 15.08 دولار للبوشل، وسجلت اعلى سعر عند 15.51 دولار وأقل سعر عند 14.96 دولار.