شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع محققا مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الجمعة رغم صعود قوي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وكشفت بيانات حكومية أمس عن أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بأمريكا ارتفع بنسبة 0.6% خلال مايو/أيار، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ 13 عاما، في حين توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4%.



وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% خلال الشهر الماضي مقارنة بتوقعات ارتفاعه بنسبة 0.5%.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 19:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.4% أو ما يعادل 12 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 28.15 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9%.