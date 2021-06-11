شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض عقب بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وكشفت بيانات حكومية عن أن القراءة الشهرية للناتج المحلي الإجمالي البريطاني سجل نموا بنسبة 2.3% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعا إلى نمو بنسبة 2.4%.



وتراجع الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة بنسبة 1.3% في مايو/أيار بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 1.2%.



وسجل الميزان التجاري السلعي في بريطانيا عجزا قدره 11 مليار جنيه إسترليني في مايو/أيار في حين أشارت التوقعات إلى تسجيل عجز قدره 11.8 مليار جنيه إسترليني.



وفيما يتعلق بجائحة "كورونا"، تواصل الحكومة البريطانية سيطرتها على تفشي المرض في البلاد الأمر الذي يثير التفاؤل حيال النمو في العام الجاري.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة بنسبة 0.5% إلى 1.4107، وسجل أعلى سعر عند 1.4186 في حين سجل أقل سعر عند 1.4095.