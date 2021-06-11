شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض وسط ارتفاع قوي للدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة وسط ارتفاع قوي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مع تقييم المستثمرين لبيانات التضخم، وسجل المعدن النفيس خسائر أسبوعية.



وكشفت بيانات حكومية أمس عن أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بأمريكا ارتفع بنسبة 0.6% خلال مايو/أيار، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ 13 عاما، في حين توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4%.



وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% خلال الشهر الماضي مقارنة بتوقعات ارتفاعه بنسبة 0.5%.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 18:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.9% أو ما يعادل 16.80 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1879.60 دولار للأوقية، وسجل خسائر هذا الأسبوع بنسبة 0.7%.