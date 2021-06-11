شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يعزز مكاسبه مع تقييم بيانات التضخم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل تقييم المستثمرين لبيانات التضخم الصادرة أمس.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية أمس عن أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد انخفض إلى 376 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 385 ألف طلب بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 370 ألفاً.



وفي سياق متصل، كشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بأمريكا ارتفع بنسبة 0.6% خلال مايو/أيار، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ 13 عاما، في حين توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4%.



وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% خلال الشهر الماضي مقارنة بتوقعات ارتفاعه بنسبة 0.5%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 18:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.