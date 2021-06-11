شكرا لقرائتكم خبر عن «ديزل جيت» تطال سيارات «بيجو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انضمت شركة صناعة السيارات الفرنسية «بيجو» إلى منافستيها «رينو» و«فولكسفاكن»، بعد أن وجّه إليها القضاء الفرنسي تهمة «الغش» في إطار التحقيق المتعلق بقضية «ديزل جيت»؛ فضيحة الاحتيال في اختبارات التلوث الخاصة بمحركات ديزل قديمة، وفق ما أعلنت مجموعة «ستيلانتيس» المالكة للشركة ومصدر قضائي، أمس الأربعاء.

وقالت «ستيلانتيس» في بيان، إن «أوتوموبيل بيجو إس آ»، المملوكة بنسبة 100% من «ستلانتيس إن في»، وُجّه إليها الاتهام اليوم من قبل قضاة التحقيق بسبب أعمال تضليل مزعومة في ما يتعلق ببيع سيارات ديزل يورو 5 في فرنسا بين عامي 2009 و2015».

وأكد مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس» أن القضاة وجهوا إلى بيجو، أول أمس الأربعاء، تهمة ارتكاب «غش يعرض للخطر صحة الإنسان أو الحيوان».

(أ ف ب)