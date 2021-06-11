شكرا لقرائتكم خبر عن «كيا سبورتاج» تضع معايير جديدة لسيارات الدفع الرباعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

كشفت شركة «كيا» عن الصور الرسمية لسيارة «سبورتاج» الجديدة كلياً، حيث تم إنشاء التصميم الداخلي والخارجي للسيارة الرياضية متعددة الأغراض بحيث يشكّل مصدر إلهامٍ لعملاء «كيا».

تتميز السيارة الجديدة بتصميم خارجي مختلف عن المألوف يرتقي بهوية سيارة «سبورتاج» إلى جيل جديد، مع الحفاظ على تراثها. وتمتد الخطوط الحادة والبارزة حول الهيكل الخارجي المصقول، لتضاعف الطابع الدراماتيكي للتصميم، وفي الوقت نفسه تجتمع الأسطح البسيطة المفعمة بالقوّة مع الأشكال المتشابكة لتضمن حضوراً ديناميكياً ومعززاً على الطرقات للسيارة الرياضية متعددة الأغراض، وداخل السيارة، تم إنشاء مساحة توظّف التكنولوجيا المتطوّرة ضمن تصميم معاصر.