شكرا لقرائتكم خبر عن «تيجوان» تصل إلى المنطقة في يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

شهد طراز 2021 من السيارة الأعلى مبيعاً على مستوى العالم بين سيارات «فولكس واجن» تعديلات واسعة شملت الشكل الخارجي وتصميم المقصورة مع تجهيزها بأحدث التقنيات وأنظمة الراحة والأمان. ومن المقرر أن تصل «تيجوان» الجديدة إلى الشرق الأوسط اعتباراً من شهر يوليو، وستتوفر بأسعار تبدأ من 23416 دولاراً أمريكياً إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

وشملت التعديلات على الشكل الخارجي شبكاً أمامياً بتصميم جديد ومصابيح أمامية بتقنية LED بالكامل مع شعار فولكس واجن الجديد. كما تم تطوير تصميم المصدين الأمامي والخلفي ليصبحا أكثر بروزاً ويكملا نظام 4Motion للدفع الرباعي. وتأتي مصابيح الإضاءة النهارية بتقنية LED والمصابيح الخلفية مزودة بمؤشرات الانعطاف المدمجة.