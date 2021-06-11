شكرا لقرائتكم خبر عن «بورشه» تطلق «تايكان كروس توريزمو» من صحراء ليوا والقطب الشمالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

بالتزامن مع وصول الدفعة الأولى من الطرازات، تحتفل «بورشه» الشرق الأوسط وإفريقيا بوصول سيارة «تايكان كروس توريزمو» الجديدة الكهربائية بالكامل من خلال فيديو يعرض إمكانات السيارة متعددة الاستخدامات في أقسى الظروف ضمن موقعين نائيين تختلف فيهما طبيعة الطقس والتضاريس بشكل كبير، وتعتبر هذه الطريقة الإبداعية لإنشاء المحتوى السينمائي نقلة نوعية، حيث إنها المرة الأولى التي تُصدر فيها شركة سيارات حملة عبر مقطع فيديو يتم التقاطه بالكامل من منظور الشخص الأول (FPV) باستخدام طائرة من دون طيار.

تم تصوير هذا الفيلم الذي أطلق عليه اسم Drive2Extremes على مضمارين متماثلين، أحدهما يقع في صحراء ليوا الرملية في الإمارات والآخر على بحيرة متجمدة مغطاة بالثلوج في شمال الدائرة القطبية الشمالية في ليفي (فنلندا)، حيث استعرضت سيارة «تايكان كروس توريزمو» إمكاناتها في هذين العالمين المتناقضين. وتم تصوير مقطع الفيديو خلال هذه الرحلة من منظور الشخص الأول عبر طائرة بدون طيار للموهوبJohnny Schaer، الذي يعتبر من أهم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، ويشتهر بأنه واحد من أفضل قائدي الطائرات من دون طيار في العالم.