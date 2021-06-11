شكرا لقرائتكم خبر عن «شفروليه» تطرح «كورفيت ستينجراي» 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتخذت «شفروليه» حلبة السباق في بيل آيل بارك، منصّة مميّزة لها للاحتفال بتألّق فريق «كورفيت رايسينج» في موسم سباقات 2020، حيث قامت بهذه المناسبة بطرح سيارة الإصدار الخاص من «كورفيت ستينجراي» 2022».

وستقوم «شفروليه» بتوفير 1,000 سيارة فقط من طراز «كورفيت» ذي التصميم المميّز الذي يمثّل سيارتَي السباق رقم 3، ورقم 4 من «كورفيت C8.R» في الأسواق التي تعتمد القيادة في الجهة اليسرى من المركبات، مثل الشرق الأوسط.