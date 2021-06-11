شكرا لقرائتكم خبر عن صقر غباش: الإمارات ركيزة أساسية في تحقيق السلم والأمن الدوليين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022 2023 يؤكد ثقة العالم الكبيرة بقدرة الإمارات وسياستها الخارجية كركيزة أساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وقال في تصريح له بهذه المناسبة، إن سياسية دولة الإمارات تقوم على الحوار والتفاهم والسعي إلى السلام والاستقرار والتنمية في العلاقات الدولية، وهو نهج راسخ انطلقت منه في علاقاتها مع دول العالم أجمع.

وهنأ غباش القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بهذا الإنجاز الجديد الذي يضاف إلى رصيد الإمارات الزاخر بالإنجازات على مستوى العالم، مثمناً نهج القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو، أعضاء المجلس الأعلى، حكام الإمارات، كما ثمن جهود فريق الدبلوماسية الإماراتية بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، الذي يبذل جهوداً استثنائية من أجل تحقيق رؤية الدولة في إرساء الأمن والسلم في العالم.