شكرا لقرائتكم خبر عن البواردي: اعتراف دولي بقيم وجهود ورسالة الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، أن فوز الإمارات بعضوية مجلس الأمن اعتراف دولي بقيم وجهود ورسالة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف: « فوز الإمارات بعضوية مجلس الأمن اعتراف دولي بقيمها وجهودها ورسالتها، نبارك للقيادة الرشيدة هذا الفوز الذي يؤكد نجاعة وقوة وتميز السياسة الخارجية للدولة، ويعكس عمق الاحترام الدولي الذي تحظى به لأدوارها البارزة من أجل نشر رسالة السلام والسعي لاستتباب الأمن في المنطقة والعالم».