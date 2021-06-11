شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يهنئ الإمارات بالفوز بعضوية مجلس الأمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توالت التهاني على دولة الإمارات العربية المتحدة، من مختلف دول العالم، بعد انتخابها، الجمعة، لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022-2023، بنسبة تصويت قياسية بلغت 179 دولة من الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، في حدث أكد ثقة العالم بسياستها ومنظومتها الدبلوماسية، ودورها في ترسيخ السلام الدولي.

وتوالت التهاني من الدول العربية والخليجية، حيث قدم السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي التهنئة إلى دولة الإمارات بهذا الإنجاز الدبلوماسي. وقدم أيضاً مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، التهنئة إلى السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة.

كما قدمت مملكة البحرين تهانيها إلى الإمارات، في بيان رسمي، واصفة الفوز بـ«الإنجاز الدبلوماسي التاريخي»، مؤكدة أنه يعكس المساعي الحثيثة التي تبذلها الإمارات لتعزيز الجهود الرامية لإحلال الأمن والسلم في العالم.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، دعم المملكة لدولة الإمارات في عملها كعضو في مجلس الأمن الدولي، مشيدة بالدور البارز الذي تضطلع به في تعزيز الاستقرار والأمن والسلم الدولي، ومساهماتها الدائمة في دعم البرامج الإنسانية والتنموية في العديد من دول العالم.

كما قدم لبنان على لسان رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، التهنئة إلى الإمارات بهذا الحدث التاريخي. وغرد الحريري على حسابه في «تويتر»: «مبروك للعرب والعالم، انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن الدولي. الإمارات اكتسبت عن جدارة ثقة العالم بسياستها، وقدمت نموذجاً دبلوماسياً يحتذى به في تعزيز العلاقات بين الدول والشعوب لخدمة الإنسانية. مبروك للإمارات شعباً وقيادة وإلى مزيد من التقدم».

وهنأ العراق على لسان بعثته الدائمة في الأمم المتحدة الإمارات بهذا الإنجاز التاريخي. وغردت البعثة على حسابها في «تويتر»: «مبارك لدولة الإمارات العربية الشقيقة الفوز الكبير والمهم بمناسبة انتخابها كعضو غير دائم في مجلس الأمن». وتابعت: «الإمارات ستكون العضو العربي في المجلس، ويتطلع العراق إلى استمرار التواصل البناء بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وعلى كل المستويات».

كما قدم وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي التهاني بهذا الحدث، مغرداً: «أطيب التهاني للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الفوز بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣. نعتز بأشقائنا وبإنجازاتهم، وكل الأمنيات بالتوفيق».

وبدورها، قدمت بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة التهانئ إلى الإمارات بهذه المناسبة.

وقدمت الولايات المتحدة على لسان مندوبتها لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس جرينفيلد، التهنئة إلى الإمارات على هذا الحدث، مؤكدة تطلع واشنطن إلى «العمل معاً بشأن القضايا الأكثر إلحاحاً للسلم والأمن الدوليين».

وبهذه المناسبة، قدمت كبيرة المسؤولين في مكتب شؤون المنظمات الدولية لدى وزارة الخارجية الأمريكية السفيرة، إيريكا باركس، التهاني إلى دولة الإمارات، إلى جانب ألبانيا والبرازيل والجابون وغانا، معربة عن تطلعها إلى العمل معاً في مجلس الأمن الدولي.

من جهته، أشاد رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، عيسى العربي، بانتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن الدولي، مؤكداً في بيان، أن هذا الفوز «يبرز المكانة الدولية والمحورية لدولة الإمارات ونجاحها في إبراز دورها ودبلوماسيتها الدولية في كل ما يتعلق بتحقيق الخير والسلام والتنمية في العالم».

وتابع العربي: «دور الإمارات في تحقيق الخير والسلام والتنمية، أكدته دول العالم اليوم بانتخابها لعضوية مجلس الأمن الدولي بنسبة تصويت قياسية بلغت 179 دولة من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة».