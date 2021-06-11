شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يرتفع أعلى 71 دولاراً بفضل توقعات انتعاش الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وعزز الخام مكاسبه في ظل توقعات ارتفاع الطلب العالمي.



هذا، ويتواصل انتعاش أسعار النفط إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات بدعم من التوقعات بقوة الطلب العالمي بالتزامن مع انحسار تداعيات كورونا على الاقتصادات.



وأظهر التقرير الشهري لمنظمة "أوبك" ارتفاع إنتاجها من النفط بنحو 390 ألف برميل يوميا في مايو/أيار مسجلا 25.46 مليون برميل يوميا، كما أبقت المنظمة على توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي على الخام بنحو 6 ملايين برميل يوميا إلى 96.58 مليون برميل يوميا في العام الجاري.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 16:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 16:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 71.01 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 71.1 دولار وأقل سعر عند 69.6 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.4% إلى 72.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 73.09 دولار وأقل سعر عند 71.8 دولار.