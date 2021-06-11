شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع لمستويات ذروة جديدة فى عدة سنوات بفضل توقعات الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط من ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة مستويات ذروة جديدة فى عدة سنوات ، على وشك تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل توقعات طلب عالمي قوي خلال النصف الثاني من هذا العام.

ارتفع الخام الأمريكي بحوالي 1.0% إلى مستوي 70.78$ الأعلى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، من مستوى الافتتاح عند 70.09$، وسجل أدنى مستوي عند 69.70$ ،وصعد خام برنت بأكثر من 0.7% إلى مستوي 72.92$ للبرميل الأعلى منذ أيار/مايو 2019 ، من مستوى الافتتاح عند 72.40$ ، وسجل أدنى مستوي عند 71.90$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.5% ، ،وصعد خام برنت بنسبة 0.4% ، بعد انخفاض تجاوز التوقعات فى المخزونات الأمريكية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فأسعار النفط العالمية مرتفعة بمتوسط 1.5% ، على وشك تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل توقعات طلب عالمي قوي على الوقود خلال النصف الثاني من هذا العام ،خاصة فى ظل تعافي اقتصادات أوروبا والولايات المتحدة والصين سريعا من أضرار جائحة فيروس كورونا.

وفى ظل التقدم السريع فى وتيرة التطعيم من عدوي كورونا ،وإعلان معظم الحكومات الكبرى تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة الفيروسية ،خاصة قيود السفر والرحالات ،تتصاعد مؤشرات زيادة استهلاك الوقود.

أوضحت بعض البيانات هذا الأسبوع أن الازدحام المروري فى 15 مدينة أوروبية كبرى بلغ أعلى مستوياته منذ بدء جائحة فيروس كورونا فى آذار/مارس 2020.

قالت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" أن الطلب العالمي سيرتفع 5.95 مليون برميل يوميا فى 2021 ،بزيادة تقترب من 7% عن العام السابق ،وأكدت خلال تقريرها الشهري أنه من المتوقع أن يكتسب تعافي نمو الاقتصاد العالمي زخما فى النصف الثاني من العام وبالتالي الطلب على الوقود.