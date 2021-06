صقلية.. طبيعة خلابة في «المتوسط»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: أحمد البشير

يكمن سحر جزيرة صقلية الإيطالية الجميلة في دفء شعبها، ومشاهدها الجميلة، فضلاً عن معالمها الأثرية الرائعة، وقراها الصغيرة الغنية بالتاريخ، ولعل الرحلة إلى أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط، ستدهشك كثيراً وستضيف الكثير من المتعة والاستمتاع.

وتمتلك صقلية ثقافة غنية وفريدة من نوعها، خاصة في ما يتعلق بالفنون والموسيقى والأدب والمطبخ والعمارة واللغة، حيث كانت مهداً لبعض من أعظم الشخصيات وأكثرها تأثيراً في التاريخ. ويستند الاقتصاد الصقلي إلى حد كبير على الزراعة، وجلب هذا الريف الإيطالي والجمال الطبيعي الصقلي السياح بكثرة في العصر الحديث.

تأتي أهمية صقلية من المواقع الأثرية والقديمة مثل «نكروبوليس بانتاليكا»، ووادي المعابد، وتقسم صقلية إدارياً إلى تسع مقاطعات تسمى كل منها وفقاً للمدينة عاصمتها، أما الجزر الصغيرة المحيطة فتتبع المقاطعات الصقلية المختلفة.

وتشتهر الجزيرة بالخزفيات، حيث يعود فن الخزف في صقلية إلى أحد الشعوب القديمة «السيكانيين»، كما تطوّرت حرفتها خلال الحقبة اليونانية، ولا تزال بارزة ومتميزة حتى يومنا هذا.

ويعتبر الطقس المشمس والجاف في صقلية، إضافة إلى المشاهد الطبيعية والمطبخ والتاريخ والهندسة المعمارية، من العوامل التي تستقطب العديد من السياح من إيطاليا نفسها، ومن البلاد الأخرى.

وتبلغ ذروة الموسم السياحي في أشهر الصيف، على الرغم من أن السياح موجودون في الجزيرة على مدار السنة. وتضم المواقع المفضلة لدى السياح جبل «إتنا» والشواطئ والمواقع الأثرية والمدن الرئيسية مثل «كاتانيا»، و«باليرمو»، إلا أن بلدة «تاورمينا» القديمة ومنتجع «جيارديني ناكسوس» المجاور يجذبان الزوار من جميع أنحاء العالم، كما هو حال الجزر الإيولية و«إريتشي» و«تشيفالو» و«سيراكيوز» و«أجريجنتو».

ولأن الجزيرة كانت هدفاً للعديد من الحضارات، فإنها تمتلك مجموعة كبيرة من المواقع الأثرية. كما توجد أيضاً مجموعة من أفضل المعابد وغيرها من الأبنية من العالم اليوناني حفظاً في الجزيرة.

ويهتم السياح الوافدون إلى جزيرة صقلية بالتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة والتمتع بالمحميات الطبيعية في حدائق «إتنا» الطبيعية، و«مادوني»، وحدائق «نبرودي» التي تعد من أهم الأماكن السياحية في صقلية، إلى جانب الاستمتاع بسحر الواحات في «بيرتوسا» و«دي نوتاروا»، حيث البيوت الحجرية القديمة التي قلما تجد مثلها في أي مكان آخر، فضلاً عن الجنة البركانية المتواجدة في «بانتيليريا».

وجنباً إلى جنب مع الاستمتاع بهذه الجواهر الجديدة في صقلية، فإن المكافأة الأكبر هي مشاهدة الأجزاء من الجزيرة التي لا توجد في العادة ضمن مسار رحلة السائح، حيث توجد قرى مزارع الكروم، وصخور اللافا البركانية في منحدرات «إيتنا» الشرقية خلال رحلاتهم النهارية بين «توي تاورمينا» ومنطقة القمة البركانية. وقد كانت المنطقة الداخلية في الجزيرة، لزمن طويل واحدة من أعظم سلال الغلال لمنطقة البحر المتوسط، وما زالت محافظة على طابعها القروي الأصيل، مع وجود بعض مزارع الرياح المتبقية.

ثم هناك الريف بين «سيراجوزا» و«نوتو»، الذي ما زال يبدو إغريقياً كما كان عندما استولى الرومان على المنطقة في عام 212 قبل الميلاد، حيث يمتلئ السهل بأشجار الزيتون، وأشجار التين، وأشجار الرمان، التي تنحدر إلى الساحل المملوء بأشجار التوت الأحمر.

