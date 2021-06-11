شكرا لقرائتكم خبر عن «بيكر مكنزي حبيب الملا» تعين ثلاثة شركاء جدد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قامت شركة المحاماة «بيكر مكنزي حبيب الملا» مؤخراً بتعيين أسامة عودة وعدنان دوحة من شركة «كينج أند سبولدينج»، وعبير جرار من شركة «لينكليترز»، كشركاء في الشركة، والذين من المقرر انضمامهم إلى مكاتب الشركة في الإمارات في أغسطس /آب المقبل.

وأفاد الدكتور حبيب الملا، الرئيس التنفيذي لشركة بيكر مكنزي حبيب الملا، قائلاً: «عمل أسامة وعدنان وعبير على عدد من المعاملات البارزة والمعقدة والتي حازت أيضاً جوائز في الإمارات. وسيقدم كلٌ من الشركاء الجدد خبرة متنوعة فيما يتعلق بالمعاملات رفيعة المستوى في نطاق عمليات الدمج والاستحواذ وأسواق رأس المال والملكية الخاصة، ويسعدني أن أرحب بهم في الشركة».