شكرا لقرائتكم خبر عن «فيتش» تثبّت تصنيفات «موانئ دبي العالمية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

ثبتت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني طويل الأجل وقصير الأجل لشركة موانئ دبي العالمية عند درجتي “BBB-“ و”F3” على التوالي، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة إن أصول الشركة أظهرت مرونة في عام 2020 في مواجهة جائحة «كوفيد-19»، مع انكماشها بالحجم بحوالي 1.8% فقط، وانخفضت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 0.8% فقط. وتتوقع «فيتش» أن يساهم بيع حصص أقلية في أصول الشركة سيدعم مسارها لتحفيض المديونية خلال السنة المالية 2021-2022.

وتعد موانئ دبي العالمية بين أكبر مشغلي موانئ الحاويات على مستوى العالم بحصة سوقية إجمالية تبلغ حوالي 9%. وتعتقد «فيتش» أن «موانئ دبي العالمية» جاهزة لتعزيز خططها الاستثمارية على خلفية التدفق النقدي القوي لديها وخبرتها الواسعة في إدارة الموانئ. وتخطط الشركة إلى توسيع طاقتها الاستيعابية إلى حوالي 98 مليون حاوية نمطية بحلول عام 2021.