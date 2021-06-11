شكرا لقرائتكم خبر عن 7.8 تريليون دولار سوق التحول الرقمي بحلول 2024 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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أعلنت شركة «نيكسثينك» عن إبرام شراكة مع شركة «إيتوس» العالمية، وذلك بهدف تعزيز الاستفادة من سوق التحول الرقمي في الشرق الأوسط. كما تستهدف تعزيز خطط «إيتوس» الرامية إلى تسريع مبادرات التحول الرقمي للمؤسسات في المنطقة، مستفيدة في ذلك من نجاحها في خدمة مليون مستخدم نهائي باستخدام تقنيات «نيكسثينك» في غضون عامين ونصف فقط.

وتشير الدراسات إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق التحول الرقمي في العالم إلى حوالي 7.8 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2024، وذلك مع ارتفاع الطلب على برمجيات تحليل البيانات ودعم تجارب الموظفين.

وتعليقاً على الشراكة الجديدة، قال ماجد عيد، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات لدى «نيكسثينك» في الشرق الأوسط وإفريقيا: «أدت عمليات الإغلاق والتحول إلى العمل عن بُعد إلى تسريع الحاجة إلى التحول الرقمي، ما أجبر الشركات على إعادة التفكير في نهجها حول كيفية تحويل عملياتها الحالية لديها بهدف الارتقاء إلى مستويات جديدة من مشاركة العملاء وإنتاجية الموظفين ومرونة الأعمال». وأضاف عيد: «بفضل تكنولوجيا «نيكسثينك» وخبرة «إيتوس» فإننا اليوم في وضع فريد لمساعدة المؤسسات على تحويل أعمالها. ونحن على ثقة من أن شريكنا الجديد سيساعدنا على توسيع نطاق تواجدنا وخدمة عملائنا في المنطقة بشكل أفضل».

وقال هشام فايد، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات لدى «إيتوس» في الشرق الأوسط وإفريقيا: «يتصدر التحول الرقمي اليوم أولوية قصوى لدى الشركات التي تهدف إلى تحسين إنتاجيتها وتحقيق النمو وخفض التكاليف. وتتيح لنا تقنية «نيكسثينك» المتقدمة دعم عملائنا من خلال تزويد المستخدم النهائي، أي الموظفين، بخدمات استباقية قائمة على البيانات والأتمتة، وبالتالي تمكينهم من أن يكونوا أكثر استباقية وتحويل مكان عملهم وتحقيق مبادرات التحول الرقمي الخاصة بهم».