شكرا لقرائتكم خبر عن منصة «إكسبو» الذكية تنجز 700 تأشيرة و1000 شحنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

أنجزت «المنصة المتكاملة للخدمات»، التابعة لمكتب «إكسبو 2020 دبي» إدارة المشاركين الدوليين، والتي تحظى بأكبر عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المشاركة في منصة واحدة أكثر من 700 تأشيرة عمل وزيارة للدول المشاركة واستيراد نحو 1000 شحنة للدول المشاركة في الحدث الدولي حتى مايو/ أيار2021.

وتوفر «المنصة» التقنية المتطورة والمبتكرة جميع الخدمات الحكومية والخاصة التي يحتاجها المشاركون في «إكسبو 2020 دبـــي» بالتعــاون مع الهيئــات والمؤسســات الحكومية في الإمارات.

وتقدم «المنصة» الذكية جميع التسهيلات باعتماد أفضل الحلول والخدمات للمشاركين الدوليين بهدف تحقيق استضافة استثنائية للحدث الأكبر في العالم.

خدمات عن بعد

تشارك في المنصــة نحـــو 50 جهة حكومية «اتحادية ومحلية»، تعمل بشكل مباشر مع فريق المنصة المتكاملة للخدمات على مدار الساعة، والتي تتمكن، من إنجاز معاملات الدخول والإقامة في غضون ساعات إضافة إلى العديد من الخدمات الحكومية الأخرى بكل سلاسة وعن بعد من أي مكان في العالم.

وتعد المنصة التفاعلية الذكية نقلة نوعية في إسعاد المشاركين وتسهيل حصولهم على الخدمات المتنوعة بضغطة زر واحدة، ومن دون الحاجة إلى التنقل بين الهيئات والدوائر الحكومية المعنية المختلفة، وتوفر خدمات متكاملة من جهات خاصة للزوار وممثلي الشركات والدول المشاركة.

وتمثل «المنصة» أداة ملائمة لاستعراض أحدث التقنيات في تكنولوجيا المعلومات وحماية البيانات وتوفير الأمان للمتعاملين واستكمال جميع المعاملات بطريقة بسيطة ومبتكرة وسريعة، تناسب بيئة الأعمال العالمية على مدار الساعة، وتعكس للعالم صورة مشرقة عما حققته دولة الإمارات وإمارة دبي من قفزات نوعية في سهولة ممارسة الأعمال.

لغات عالمية

أطلق مكتب «إكسبو 2020 دبي» المنصة كبوابة إلكترونية خاصة لخدمة المشاركين من جميع أنحاء العالم باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، يمكن الدخول عليها في أي وقت، من أي مكان عن طريق أي جهاز ذكي، وتم اعتماد «المنصة» لتضمن إجراءات مرنة في جميع مراحل رحلة التحضير والاستضافة لـ «اكسبو 2020 دبي»، وجاء اعتمادها بعد تشاور مع المؤسسات الحكومية والخدمية لتوفير تجربة سلسة جداً للمشاركين في الحدث الدولي المرموق.

بنية التقنية والاتصالات

تستند الآليات المبتكرة لـ «المنصة المتكاملة للخدمات» على بنية التقنية والاتصالات في دولة الإمارات، والتي تعد من الأكثر تطوراً في العالم لتقديم أفضل خدمات للمشاركة تجعل من «إكسبو 2020 دبي» علامة فارقة ومعياراً تقاس به دورات «إكسبو» اللاحقة.

إجراءات مرنة

تم اعتماد «المنصة» بحيث تضمن إجراءات مرنة في جميع مراحل رحلة التحضير والاستضافة، ويعمل فريق المنصة المتكاملة للخدمات وفق مفهوم تسخير التقنية لخدمة المشاركين، حيث تم تصميم وتفعيل بوابة للمشاركين لتمكنهـــم من التواصل مع «إكسبو 2020 دبي» ومع كل الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة عبر منصة واحدة متكاملة تجمع كل احتياجاتهم لمرحلة التحضير والمشاركة وما بعد الحدث في موقع واحد يتميز بتجربة تفاعلية وذكية ترسي معايير جديدة في ضمان أفضل خدمة للمشاركين.

مركز موحد

تعتبر المنصة المتكاملة للخدمات منصة افتراضية ذكية تقدم خدماتها من مركز خدمات موحد داخل موقع «إكسبو 2020 دبي»، ومن بين الجهات المشاركة فيها: الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، بريد الإمارات، هيئة الطرق والمواصلات – دبي، بلدية دبي، جمارك دبي، شرطة دبي، الدفاع المدني – دبي، هيئة الكهرباء والمياه – دبي، اتصالات، دبي الجنوب، وهيئة الصحة – دبي.

وتقدم المنصة الذكية خدمات متعددة: التسجيل والترخيص والدخول والإقامة، والخدمات اللوجستية والجمركية، وخدمات هندسية متعلقة بمراجعة تصاميم البناء، وخدمات مالية تتعلق بالمعاملات الضريبية والبنكية، وتصاريح مزاولة الأنشطة.

وتقدم «المنصة» أعمال المشاريع الاستثنائية والتي تضم: خدمات الدخول والإقامة في موقع الاجتماع السنوي للدول المشاركة في معرض«إكسبو 2020 دبي»، ومشروع المنصة الموحدة للإفساح الجمركي، وتصاريـح البناء.