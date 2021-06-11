شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة سلبية لفحص PCR خلال 72 ساعة شرطاً لإجراء الفحص الطبي للإقامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

أكدت الخدمات العلاجية الخارجية، التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أنه يجب على جميع المراجعين لمراكز الفحص والصحة الوقائية، تقديم نتيجة فحص سلبية لمسحة فيروس «كوفيد - 19» على تطبيق «الحصن» تم إجراؤها خلال 72 ساعة لإجراء الفحص الطبي للإقامة.

وأوضحت، رداً على استفسارات عدد من المراجعين، حول الأشخاص الحاصلين على أي من الجرعتين من لقاح كوفيد19، أنه يجب أيضاً إبراز نتيجة مسح سلبية لكوفيد19 حتى في حال حصول أي من المراجعين على اللقاح خلال زيارة المراكز.

وأضافت أن نتيجة فحص PCR سلبية مطلوبة للأشخاص الذين سيزورون مراكز الوقاية من الأمراض والفحص لإجراء اختبار فحص التأشيرة لسن 18 عاماً فما فوق فقط.

وأكدت الخدمات العلاجية الخارجية على جميع المراجعين الذين سيزورون مراكز الفحص والصحة الوقائية ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال لبس الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي للحد من تفشي الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة الجميع من الأفراد والعاملين في مراكز الفحص والصحة الوقائية.