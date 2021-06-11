شكرا لقرائتكم خبر عن ضمك يحافظ على المدرب والهداف والرسام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أعلن نادي ضمك السعودي تمديد عقد المدرب الكرواتي دوماجوج أنتوليتش ومهاجمه الأرجنتيني ايميليو زيلايا لمدة موسمين ومثلها للرسام الكرواتي انتوليتش بعدما أسهم الثلاثي في إنقاذ الفريق الجنوبي من الهبوط إلى الدرجة الأولى.

وتسلم دوماجوج مهمة التدريب في الفريق بعد إقالة الجزائري نور الدين بن زكري في المراحل الأخيرة من الدور الأول في النسخة الماضية للدوري، وأحدث المدرب ثورة في نتائج الفريق جعلته يبقى في دوري الأضواء بعد رحلة إنقاذ شهدت 5 انتصارات و4 تعادلات في آخر 9 جولات من الدوري.

من جانبه، سجل زيلايا 20 هدفاً أسهمت في نتائج الفريق من أصل 43 هدفاً، وأنهى صاحب 33 عاماً الموسم وصيفاً للهداف الفرنسي جوميز مهاجم فريق الهلال، بينما تألق انتوليتش في صناعة الفرص وعديد الأهداف.

من جانبه، اتفق نادي الاتفاق مع ظهير أهلي جدة السابق سعيد المولد على صيغة عقد لموسمين يمثل فيها المولد فريق«الكوماندوز» لمدة موسمين بواقع 2.5 مليون ريال عن كل موسم.